В России создали систему управления жизненным циклом дронов Ростех: систему управления жизненным циклом дронов создали в РФ

Москва9 июн Вести.Компании "РТ-проектные технологии" (входит в Ростех) и "Цифропорт" создали первую в РФ систему управления жизненным циклом беспилотников "Стар БАС". Об этом заявили в госкорпорации.

Уточняется, что платформа может одновременно вести авиапарк из сотен дронов.

Система позволит анализировать жизненный цикл беспилотников и прогнозировать возможные отказы с помощью элементов искусственного интеллекта отмечается на сайте Ростеха

Подчеркивается, что заключено соглашение с производителем беспилотников "Летающие машины Тюринга". С их дронами будет предлагаться пробная подписка на "Стар БАС". Всего в 2026 году, как планируется, платформой будут обслуживаться около 50 аппаратов.

Новая разработка поможет сократить простои аппаратов, система окупается за 6-12 месяцев, отметил генеральный директор "РТ-проектные технологии" Василий Зуйков.

В конце мая Ростех информировал о разработке зенитного комплекса "Цитадель" против беспилотников.