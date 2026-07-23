Эксперт Авдеев рассказал про создание центров для разработчиков БАС В РФ создадут производственные центры для разработчиков беспилотных систем

Москва23 июл Вести.По всей стране создадут научно-производственные центры для разработчиков беспилотников. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) Максим Авдеев.

По его словам, для формирующейся отрасли БАС важно одновременно развивать технику и искать пути ее применения в гражданской жизни.

Национальным проектом "Беспилотные авиационные системы" предусмотрено создание в стране сети научно-производственных центров. Замысел их состоит в том, чтобы по территории страны подобного рода центры позволяли бы получить доступ к производственной и испытательной инфраструктуре, и, соответственно, разработчики из регионов не вынуждены были искать эти места. Это такая распределенная сеть поддержки отрасли с точки зрения технологической части отметил Авдеев

Сообщается, что в 2025 году к данному проекту присоединились Ростовская, Иркутская, Новосибирская области, Якутия, Калмыкия, а к 2030 году планируется сформировать 48 НПЦ (научно-практических центров - прим.ред.) для разработки и выпуска беспилотных авиасистем.

Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" — это российская госпрограмма, запущенная с 1 января 2024 года для создания самостоятельной отрасли гражданских дронов: от разработки и серийного производства до сертификации, инфраструктуры, кадров и стимулирования спроса на отечественные БАС. Его цель — обеспечить технологическую независимость и сформировать новые рынки, а к 2030 году планируется заметно увеличить долю российских беспилотников на внутреннем рынке и развернуть полноценную экосистему их применения в экономике