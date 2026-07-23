Москва23 июл Вести.В этом году получено 5 производственных центров и около 40 единиц для 3D-печати, благодаря которым предприятие развивается. Об этом ИС "Вести" сообщил директор по производству Федерального центра беспилотных авиационных систем (БАС) Андрей Овинов.

По словам эксперта, в этом году запланировано приобретение ряда единиц оборудования, которое уже пользуется спросом у заказчиков и резидентов.

В этом году мы получили 5 дополнительных обрабатывающих центров для работы с композитным материалом, порядка 40 единиц аппаратов для 3D-печати. Мы растем, развиваемся. В этом году запланировали также приобретение ряда оборудования, которое будет востребовано, уже есть определенный запрос на него от заказчиков и резидентов … [Резидент] обращается к нам с запросом на предоставление 3D-моделей либо конструкторской документации, а наши технологи уже разрабатывают соответствующую технологию, сопровождают их, более того, дают обратную связь, если видят, что конструктив нетехнологичен в каких-то аспектах, предлагают дополнить либо исключить какие-то моменты для упрощения в будущем производства этого изделия рассказал Овинов

Отмечается, что резиденту также доступен лабораторно-исследовательский центр, где готовую продукцию подвергают климатическим, вибрационным, электромагнитным и другим тестам.