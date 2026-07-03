"Ведомости": в России начнут выпуск печатных плат для принтеров

В России появятся первые отечественные печатные платы для принтеров "Ведомости": в России начнут выпуск печатных плат для принтеров

Москва3 июл Вести.Компания "Цифровые телевизионные системы" (ЦТС), которая занимается производством электроники, готовится к осени отгрузить первую партию из 50 тыс. высоковольтных плат и плат питания для производителя печатной техники - компании "Катюша", заявили коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и управляющий директор ГК "Катюша" Дмитрий Владимиров газете "Ведомости".

В состав первой поставки войдут два вида плат - высоковольтные для работы с повышенным напряжением, а также платы питания, отвечающие за распределение и преобразование электроэнергии, отмечает газета.

Производство налажено на базе кластера "Технополис GS" в Гусеве в Калининградской области.

По словам Макеева, межотраслевое сотрудничество помогает решать задачи импортозамещения и развития отечественной электронной компонентной базы, которая находится в России на этапе становления.

В свою очередь Владимиров отметил, что проект позволит наладить выпуск принтеров и многофункциональных устройств с отечественными печатными узлами, которые поступали ранее из-за рубежа. Все эти меры позволят снизить стоимость продукции и увеличить долю российских компонентов в производстве электроники.

Президент Владимир Путин сообщил, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.