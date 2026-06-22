Москва22 июн Вести.Российские компетенции позволят разрабатывать оптоэлектронные приборы и органические светодиоды (OLED). Об этом рассказал ИС "Вести" заведующий лабораторией новых материалов для солнечной энергии факультета наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Тарасов.

По словам эксперта, совместно с индустриальными партнерами создана уникальная научная установка, которая в лабораторных условиях имитирует процесс создания OLED.

В рамках своих разработок, создания парка уникального научного оборудования, мы пришли к тому, что наши компетенции позволяют разрабатывать фактически любые оптоэлектронные приборы. И в какой-то момент я пришел к идее начать заниматься разработкой так называемых органических светодиодов … Некоторые из них проводят электроны. Другие из них являются так называемыми дырочными проводниками, то есть по ним электроны могут двигаться в обратном направлении. Они встречаются посередине, в центральном слое, в котором они рекомбинируют, то есть схлопываются, и при этом высвобождается энергия. Она высвобождается в виде квантов света. С несколькими индустриальными партнерами мы развернули новый проект, в рамках которого мы создали уникальную научную установку, которая позволяет в лабораторных условиях полностью имитировать промышленный процесс производства настоящих промышленных OLED пояснил Тарасов

Эксперт дополнил, что, если в России когда-нибудь будет принято решение о строительстве большой фабрики по производству дисплеев для телефонов, специальных смарт-часов для врачей и полиции, исследовательскую часть этой работы разработчики компании готовы взять на себя.