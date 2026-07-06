"Всепогодные": в РГУ им. Косыгина рассказали о текстильных датчиках

В РГУ им Косыгина рассказали о всепогодных текстильных датчиках "Всепогодные": в РГУ им. Косыгина рассказали о текстильных датчиках

Москва6 июл Вести.Московские технологи разрабатывают уникальный защитный материал, который обнаруживает в воздухе токсичные вещества. Об этом рассказал ИС "Вести" заведующий кафедрой органической химии РГУ им А.Н. Косыгина, кандидат химических наук Дмитрий Кузнецов.

Материал реагирует на опасные вещества изменением цвета. В отличие от индикаторных полосок, ткань не требует предварительного смачивания, отметил он.

Красители, которые разрабатываем мы, устойчивые к действию мокрых обработок, трению и светопогоды. Соответственно, такие текстильные датчики, они, в принципе, всепогодны и выдерживают различные воздействия внешних факторов сказал Кузнецов

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