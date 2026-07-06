Москва6 июлВести.Московские технологи разрабатывают уникальный защитный материал, который обнаруживает в воздухе токсичные вещества. Об этом рассказал ИС "Вести" заведующий кафедрой органической химии РГУ им А.Н. Косыгина, кандидат химических наук Дмитрий Кузнецов.
Материал реагирует на опасные вещества изменением цвета. В отличие от индикаторных полосок, ткань не требует предварительного смачивания, отметил он.
Красители, которые разрабатываем мы, устойчивые к действию мокрых обработок, трению и светопогоды. Соответственно, такие текстильные датчики, они, в принципе, всепогодны и выдерживают различные воздействия внешних факторовсказал Кузнецов
Получить льготное финансирование для открытия производства химической продукции, новых материалов, редких и редкоземельных металлов можно в Фонде развития промышленности (ФРП) по нацпроекту "Новые материалы и химия".
Бытовая химия, косметика и парфюмерия могут стать пилотными товарами в рамках выполнения закона о "российской полке", заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Роман Чекушов.