В ФРП рассказали, как получить господдержку для открытия химпроизводства ФРП упрощает получение господдержки для открытия химпроизводства

Москва26 июн Вести.Получить льготное финансирование для открытия производства химической продукции, новых материалов, редких и редкоземельных металлов можно в Фонде развития промышленности (ФРП) по нацпроекту "Новые материалы и химия". Об этом рассказал ИС "Вести" управляющий директор Фонда развития промышленности Василий Машкин.

Выбрать подходящую программу финансирования помогут в консультационном центре Фонда. Получить поддержку могут не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса.

ФРП предоставляет широкую палитру программ льготного финансирования. Займы ФРП помогают создавать новые и модернизировать действующие производства из различных отраслей обрабатывающей промышленности. ФРП работает как с крупными компаниями, так и с малым и средним производственным бизнесом. Так, порядка 40% займов ФРП приходится на субъекты МСП рассказал Машкин

Подать заявку можно в личном кабинете на сайте Фонда. Суммы займов от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей, ставки 3% и 5% годовых.

Заявка на финансирование ФРП — это не бюрократический лабиринт. Процесс отбора проектов понятный и последовательный. Все начинается с электронной заявки в личном кабинете на сайте фонда. На первом этапе экспресс-оценки не требуется предоставление каких-либо документов. Мы смотрим, что проект и заявитель подходят под базовые критерии программы. Экспресс-оценка — это предварительный фильтр, который в срок до двух рабочих дней помогает понять, есть ли основания двигаться дальше объяснил Машкин

Следующий этап — комплексная экспертиза. Она занимает до 40 дней. За это время силами фонда параллельно проводятся несколько видов экспертиз, и по итогам проект выносится на экспертный совет фонда. В его состав входят представители бизнеса, банков и деловых объединений. Решение принимается большинством голосов.

Фонд профинансировал свыше 2100 проектов в 79 регионах России, направив в обрабатывающие производства свыше 730 миллиардов рублей льготных займов. В портфеле ФРП лидируют три базовые для промышленности отрасли: это химия, машиностроение и металлообработка. Кроме собственных программ, ФРП также участвует в других механизмах поддержки промышленности. Например, Фонд является оператором кластерной инвестиционной платформы. КИП — это механизм льготного финансирования крупных инвестиционных проектов по выпуску приоритетной продукции. Финансирование здесь осуществляется через выбранный банк. Сумма кредита значительно выше — от 2 до 100 миллиардов рублей рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал в Челябинской области 60 проектов на сумму свыше 40 миллиардов рублей. Одним из предприятий, получившим поддержку фонда, стал сталелитейный завод. Поддержка позволила полностью замкнуть цикл производства.