Ростех начал сбор заявок на участие в программе "СВОе дело" Ростех начал сбор заявок от участников СВО на технологические разработки

Москва14 апр Вести.Ростех начал собирать заявки от участников СВО и волонтеров на создание технологических разработок, соответствующих задачам госкорпорации, сообщает Ростех на своем сайте и в Telegram-канале.

Заявку можно подать на сайте "СВОе дело с Ростех" до 31 мая.

Предлагаемая инициатива должна решать конкретную проблематику и превосходить существующие технологии и методы отмечается в сообщении

Как отмечает Ростех, проект представляет собой не просто гранты, он направлен на то, чтобы дать участникам СВО инструменты для создания новых технологий и возможность реализовать себя в технологической повестке.

Программа "СВОё дело с Ростех" позволяет построить собственное дело с опорой на ресурсы и экспертизу крупнейшей оборонно-промышленной госкорпорации, а также открывает перспективы трудоустройства в организациях Ростеха и у других партнеров программы цитирует Ростех слова заместителя гендиректора Николая Волобуева

Отмечается, что призовой фонд в 30 миллионов рублей предоставляет фонд поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ "Развитие".