Москва19 маяВести."Ростелеком" направил предложения в адрес правительства РФ по стимулированию дополнительной активности индустриальных центров компетенций (ИЦК). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент компании Михаил Осеевский.
По его словам, еще остаются тяжелые и сложные программные средства, над которыми необходимо продолжать работу.
Обсуждали с нашими коллегами, с руководителями других ИЦК, руководителями крупнейших российских компаний, как привлечь дополнительных участников в этот проект. Тут, как говорится, работы хватит на всех. Мы сделали соответствующие предложения в адрес правительства о том, как можно было бы стимулировать эту дополнительную активность. Уверен, что наши предложения будут поддержанысказал Осеевский
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что план развития индустриальных центров компетенций в России выполнен на 69 процентов.