"Ростелеком" направил предложения правительству по стимулированию активности ИЦК Осеевский уверен, что правительство поддержит меры по стимулированию работы ИЦК

Москва19 мая Вести."Ростелеком" направил предложения в адрес правительства РФ по стимулированию дополнительной активности индустриальных центров компетенций (ИЦК). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент компании Михаил Осеевский.

По его словам, еще остаются тяжелые и сложные программные средства, над которыми необходимо продолжать работу.

Обсуждали с нашими коллегами, с руководителями других ИЦК, руководителями крупнейших российских компаний, как привлечь дополнительных участников в этот проект. Тут, как говорится, работы хватит на всех. Мы сделали соответствующие предложения в адрес правительства о том, как можно было бы стимулировать эту дополнительную активность. Уверен, что наши предложения будут поддержаны сказал Осеевский

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что план развития индустриальных центров компетенций в России выполнен на 69 процентов.