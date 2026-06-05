На компенсацию исследований инновационных препаратов в РФ заложено 10 млрд руб. Алиханов: 10 млрд руб. заложено на компенсацию исследований новых препаратов

Москва5 июн Вести.На компенсацию исследований инновационных first-in-class препаратов в России заложено 10 миллиардов рублей. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Разработку новых отечественных лекарств министр назвал одним из главных направлений работы, отметив экспортный потенциал этого сектора.

Алиханов напомнил, что в данный момент согласование проходит мера поддержки, которая субсидирует 80% затрат на третью фазу клинических исследований препаратов.

Мы условно пока заложили порядка 10 миллиардов рублей в целом сказал министр

Он добавил, что отбор проектов планируется провести уже в этом году.