Минобрнауки: новые нетканые материалы устойчивы к температурам до 800°С

Ученые разработали нетканые материалы нового поколения Минобрнауки: новые нетканые материалы устойчивы к температурам до 800°С

Москва19 мая Вести.Ученые разработали нетканые материалы нового поколения, устойчивые к высоким температурам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В основе отечественной разработки – безгалогенные антипирены на основе азотсодержащих производных фосфоновых кислот. Уточняется, что произведенная ткань намного качественнее зарубежных аналогов.

По оценкам ученых, новые материалы могут найти применение в производстве спецодежды, в том числе для работы в экстремальных условиях, а также в строительстве, автомобилестроении и судостроении говорится в публикации

В ведомстве отметили, что разработка позволяет обезопасить человека от экстремально высоких температур, достигающих 800°С.

Ранее руководитель группы "Молекулярная биомиметика" научного центра LIFT Олег Гусев рассказал, что российские ученые активно изучают уникальные свойства организмов, которые те проявляют в экстремальных условиях, чтобы создавать новые прорывные решения в медицине.