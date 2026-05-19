Москва19 маяВести.Ученые разработали нетканые материалы нового поколения, устойчивые к высоким температурам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
В основе отечественной разработки – безгалогенные антипирены на основе азотсодержащих производных фосфоновых кислот. Уточняется, что произведенная ткань намного качественнее зарубежных аналогов.
По оценкам ученых, новые материалы могут найти применение в производстве спецодежды, в том числе для работы в экстремальных условиях, а также в строительстве, автомобилестроении и судостроенииговорится в публикации
В ведомстве отметили, что разработка позволяет обезопасить человека от экстремально высоких температур, достигающих 800°С.
Ранее руководитель группы "Молекулярная биомиметика" научного центра LIFT Олег Гусев рассказал, что российские ученые активно изучают уникальные свойства организмов, которые те проявляют в экстремальных условиях, чтобы создавать новые прорывные решения в медицине.