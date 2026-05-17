Российские ученые из МТУСИ развивают автоматическую систему модерации фейков МТУСИ представил прототип системы для автоматического выявления фейков

Москва17 мая Вести.Российские исследователи создали программный комплекс, способный автоматически обнаруживать потенциально опасные, недостоверные и нежелательные материалы в интернете. Как сообщили в пресс-службе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), в основе разработки лежат современные методы машинного обучения и текстовой аналитики, что обеспечивает высокую точность при анализе онлайн‑публикаций. Об этом РИА НовостиРИА Новости сообщили в пресс-службе МТУСИ.

Авторы проекта уже внедрили ключевые модули системы: регистрацию пользователей, аналитическую платформу и работу со специализированными словарями.

Поиск по словарю обеспечивает базовый уровень анализа за счет сопоставления текста с ключевыми словами пояснил профессор МТУСИ Юрий Леохин

По его словам, нейросети также распознают различные словоформы и выполняют глубокий смысловой анализ материалов.

В дальнейшем разработчики планируют совершенствовать алгоритмы, расширять базу данных для поиска и повышать точность выявления нежелательного и фейкового контента в сетевых публикациях.