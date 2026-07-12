В РФ создали коллагеновые пленки для выращивания роговицы глаза

Российские ученые нашли новый способ восстановления роговицы В РФ создали коллагеновые пленки для выращивания роговицы глаза

Москва12 июл Вести.Российские ученые разработали новый способ получения коллагеновых пленок, предназначенных для выращивания клеток роговицы. Об этом говорится в пресс-релизе Института цитологии РАН, который приводит РИА Новости.

Роговица участвует в преломлении света. Ее повреждения, воспалительные процессы или деформация могут серьезно снизить качество зрения, а в тяжелых случаях привести к полной слепоте.

Одним из перспективных направлений восстановления зрения считается регенеративная медицина. Ученые Института цитологии РАН вместе со специалистами Физико-технического института имени Иоффе создали доступный метод изготовления коллагеновых матриц, которые могут использоваться при пересадке клеток роговицы.

Полученный результат позволяет предположить, что имплантированные в область повреждения роговицы коллагеновые пленки будут обеспечивать не только пролиферацию клеток на поверхности, но и активную миграцию с периферии раневого ложа глаза, что ускорит регенеративные процессы заявила руководитель группы тканевой инженерии Института цитологии Юлия Нащекина

Предполагается, что новая технология способна стать важным инструментом в регенеративном лечении заболеваний и повреждений органов зрения. Работа над разработкой велась при поддержке Российского научного фонда.