Москва22 июн Вести.В России создана биомимическая коллагеновая мембрана "Виско" и аппарат Флоометр для диагностики глаукомы и оценки состояния клеток зрительного нерва. Об этом заявил ИС "Вести" директор НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова, главный внештатный офтальмолог Московской области Юсеф Юсеф.

Согласно его словам, также был создан практический алгоритм персонализированного моделирования заболевания и его лечения. Главное его преимущество в том, что весь процесс происходит быстро и качественно.

Это биомимическая российская мембрана коллагеновая, которая называется "Виско". Мы уже провели клинические исследования и опубликованные данные не только в российской печати, но и в иностранной печати. Второе - это совместно с госкорпорацией Ростех мы решили серьезную глобальную проблему, социально значимую - это заболевание глаукома, которая, к сожалению, при неправильной диагностике и лечении, приводит, безусловно, к необратимой слепоте. Мы создали аппарат, который называется "Флоометр", определяющий индивидуальное внутриглазное давление и дает нам качественную картинку в каком состоянии клетки зрительного нерва … Создали очень интересный практический алгоритм персонализированного моделирования заболевания и лечения этого заболевания. Таким образом, система собирает все клинические данные, эти данные анализируются, после этого формируются рекомендации, обязательно совпадающие с мнением ведущего специалиста в этой области отметил Юсеф

Офтальмолог также рассказал, что в институте был создан микростент, который сейчас тестируется – он имплантируется через минипрокол и является серьезным решением, которое улучшить качество операций.

Юсеф также рассказал, что сейчас разработан метод витреоретинальной хирургии с аутоплазмой пациента. С помощью этого изменилась философия операции на сетчатке.