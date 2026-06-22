Юсеф: сейчас разработан метод витреоретинальной хирургии с аутоплазмой пациента Офтальмолог Юсеф рассказал про операцию с использованием аутоплазмы пациента

Москва22 июн Вести.В институте разработали метод витреоретинальной хирургии с аутоплазмой пациента. Об этом рассказал ИС "Вести" директор НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова, главный внештатный офтальмолог Московской области Юсеф Юсеф.

По его словам, последние несколько лет в институте разрабатывается множество важных направлений. Каждое из них занимает такую лидирующую позицию, после которой операция меняет философию хирургии сетчатки.

Хочу остановиться на одном из важных этих направлений. Это витреоретинальные хирурги наши ввели в клиническую практику, интереснейший метод. Собственная плазма заменяет другие материалы, которые мы используем во время операций, типа силикона и газа. Эта операция поменяла философию вообще операции на сетчатке … Аутоплазма работает как биологически самостоятельный хирургический инструмент и заполняет эту зону. После введения силикона или газа, что происходит с пациентом? Целый месяц он будет мучиться, он будет спать голову вниз ограничения в поездках – он не может лететь, потому что нельзя лететь. Газ поднимается, поднимается внутриглазное давление, серьезные осложнения рассказал Юсеф

Офтальмолог считает, что преимущество данной операции заключается в быстрой реабилитации и отличных долгосрочных зрительных функциях.

Ранее россиянам дали неочевидный совет для сохранения зрения. Отмечается, что необходимо контролировать уровень холестерина в организме.