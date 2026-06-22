Врач Лайс: существует методика витрэктомии с использованием двух плазм Врач Лайс рассказал о новой методике операции на глазах с двумя плазмами

Москва22 июн Вести.При современной методике витрэктомии (микрохирургической операции, при которой частично или полностью удаляется стекловидное тело глаза) используется два вида плазм. Об этом рассказал ИС "Вести" завотделом современных методов лечения в офтальмологии, витреоретинальный и катарактальный хирург НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова Алхарки Лайс.

Мы сейчас окрашиваем внутреннюю пограничную мембрану. Это важно для того, чтобы визуализировать поверхностные структуры, которые находятся над сетчаткой… Затем введем PRP-плазму, которая, в свою очередь протекает в углу молекулярного разрыва за счет ее физических свойств, собой заполняет разрыв. Затем мы вводим вторую плазму - это SIP-плазма, которая покрывает разрыв и формирует для нас стабильную мембрану отметил Лайс

Хирург добавил, что операция проводится амбулаторно, пациент может уйти домой в тот же день, а на следующее утро вернуться для обследования. Врачи проверяют остроту зрения, давление и блокировку разрыва, а затем отпускают пациента на две недели для окончательного результата.

Ранее главный внештатный офтальмолог Московской области Юсеф Юсеф заявил, что в России создана биомимическая мембрана "Виско" для диагностики глаукомы. Согласно его словам, также был создан практический алгоритм персонализированного моделирования заболевания и его лечения.