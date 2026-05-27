Установка линзы "Ясень" для лечения катаракты будет бесплатной для россиян

Москва27 мая Вести.В России запущено производство уникальной отечественной линзы "Ясень", которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее ИС "Вести" уже сообщала, что в Москве, в научно-техническом комплексе (МНТК) "Микрохирургия глаза", произвели первую партию импортозамещенных линз для замены хрусталика. Гендиректор МНТК Дмитрий Арсютов в интервью ИС "Вести" рассказал, что ученые стремятся к полноценному техническому суверенитету в медицине.

В Минздраве уточнили, что в МНТК "Микрохирургия глаза" на первом этапе смогут выпускать до 12 тысяч линз в год. Позднее намерены выпускать до 25 тысяч единиц в год.

Установка линзы доступна гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках программы госгрантий добавила пресс-служба министерства

В сообщении уточняется, что установка линзы позволит решить множество задач по коррекции зрения, улучшить качество жизни людей любого возраста. Так, после операции пациенты могут отказаться от ношения очков. А люди с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза получат возможность дать глазу фокусироваться на разных расстояниях.

Помимо этого, в материале сказано, что для пациентов с офтальмологическими заболеваниями предусмотрены модификации линзы.