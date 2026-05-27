Москва27 маяВести.В России запущено производство уникальной отечественной линзы "Ясень", которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее ИС "Вести" уже сообщала, что в Москве, в научно-техническом комплексе (МНТК) "Микрохирургия глаза", произвели первую партию импортозамещенных линз для замены хрусталика. Гендиректор МНТК Дмитрий Арсютов в интервью ИС "Вести" рассказал, что ученые стремятся к полноценному техническому суверенитету в медицине.
В Минздраве уточнили, что в МНТК "Микрохирургия глаза" на первом этапе смогут выпускать до 12 тысяч линз в год. Позднее намерены выпускать до 25 тысяч единиц в год.
Установка линзы доступна гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках программы госгрантийдобавила пресс-служба министерства
В сообщении уточняется, что установка линзы позволит решить множество задач по коррекции зрения, улучшить качество жизни людей любого возраста. Так, после операции пациенты могут отказаться от ношения очков. А люди с сочетанием катаракты и возрастной дальнозоркости линза получат возможность дать глазу фокусироваться на разных расстояниях.
Помимо этого, в материале сказано, что для пациентов с офтальмологическими заболеваниями предусмотрены модификации линзы.