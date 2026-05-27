Разработанные в Москве линзы для замены хрусталика превосходят импортные аналоги В Москве произвели первую партию импортозамещенных линз для замены хрусталика

Москва27 мая Вести.В столичном научно-техническом комплексе (МНТК) "Микрохирургия глаза" произвели первую партию импортозамещенных линз для замены природного хрусталика, которые превосходят мировые разработки. Генеральный директор МНТК Дмитрий Арсютов в интервью ИС "Вести" отметил, что ученые стремятся к полноценному техническому суверенитету в медицине.

Улучшенная разработка столичных врачей заменит импортные аналоги. Монофокальная линза, которая сегодня доступна по полису ОМС, имеет несколько четких оптических зон, то есть позволяет пациенту хорошо видеть либо вблизи, либо на расстоянии. У новой же разработки "Ясень" – неограниченные возможности.

Задача номер один для нас сегодня – достижение полноценного технологического суверенитета и возможности импортозамещения, позволяющее нам замкнуть цикл производства и лечения для всех групп наших пациентов. Это и хирургия катаракты – передний отрезок глаза – и хирургия витреоретинальная отметил Дмитрий Арсютов

Первую партию линз – 500 штук – изготовили в самом комплексе. Более того, "Ясень" с этого года включен в программу госгарантии, то есть высокотехнологическая замена хрусталика, которая раньше была платной, будет доступна бесплатно по ОМС.

В планах комплекса – выпускать от 25 до 50 тысяч линз в год. И спрос на такой продукт есть, катаракту выявляют у каждого третьего пациента старше 60 лет. Новинка на российском рынке уже сейчас превосходит мировые бренды.