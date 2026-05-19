Собянин рассказал о первом в мире космическом микроскопе, созданном в столице

Москва19 мая Вести.Первый в мире космический микроскоп, созданный московскими инженерами и учеными, принес уникальные научные результаты. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Сканирующий зондовый микроскоп "СММ-2000С" был разработан на заводе "Протон" и установлен на спутник "Нанозонд-1". В июне 2023 года его отправили на орбиту.

Микроскоп выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе. Данные, полученные благодаря микроскопу, опубликованы в научных журналах и вносят особый вклад в изучение космоса говорится в сообщении

Среди открытий – способность некоторых материалов самовосстанавливаться под воздействием солнечного света. Это поможет создавать космические корабли, которые будут дольше работать на орбите. Также выяснилось, что обшивки медленнее разрушаются солнечным ветром. Это позволит уменьшить толщину корпусов. При помощи микроскопа ученые объяснили появление пыли в космосе. Это открытие имеет значение для безопасности всей космической отрасли.

Для Москвы важно всегда поддерживать проекты, вносящие вклад в реализацию национального проекта "Космос" и укрепляющие технологический суверенитет России, подчеркнул Собянин.