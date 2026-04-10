Москва10 апр Вести.Космический синтез кристаллов – это основа биотехнологий. Об этом ИС "Вести" заявил президент НИЦ Михаил Ковальчук.

По его словам, первые монокристаллы алюмосиликатных квасцов были выращены в 1974 году.

Что такое рост кристаллов любых? Это тепломассоперенос … На Земле у вас это происходит под действием силы тяжести, как бы и температурного градиента, а там у вас чистый температурный градиент, потому что силы тяжести нет … В первую очередь, эти возможности очень хороши для выращивания биологических объектов … Вот эту деятельность мы ведем в большом количестве. Мы за последние годы сотни кристаллов выращивали там, потом мы их получаем. Подготавливаем среды, специальные кристаллизаторы, они были разные, сложные. Выращивали кристаллы, потом возвращали на Землю. На синхротронном рентгеновском источнике расшифровывали структуры, обрабатывали на суперкомпьютере. Это основа дальше для синтеза лекарств, для создания новых продуктов. Основа биотехнологии