Москва10 апр Вести.Героические поступки космонавтов прошлого стали работой. Об этом ИС "Вести" заявил президент НИЦ Михаил Ковальчук.

По его словам, сегодня космос – это часть земной жизни

Мы с вами говорили, что раньше каждый полет в космос, потом выход в космос, потом стыковка, облеты – это были героические поступки. То есть они стали работой … Представьте, вы сегодня отключите навигацию, и сегодня огромное количество людей, которые едут по GPS или ГЛОНАССу, и которые знают все из Википедии, если вы отключите только электричество, вы отрежете голову этим людям