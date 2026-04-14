Российские катализаторы из палладия тестируют в Китае и ЮАР Столичный Центр палладиевых технологий сотрудничает с учеными из стран БРИКС

Москва14 апр Вести.Новая лаборатория палладия в Москве сотрудничает с учеными из стран БРИКС. Об этом рассказал ИС "Вести" руководитель направления исследований и разработки Центра палладиевых технологий Сергей Салтыков.

Центр имеет прямой доступ к уникальной ресурсной базе и фундаментальной науке, что позволяет проводить разработку и испытания намного быстрее, чем это делают лаборатории в Европе и США. Благодаря современному оснащению сроки создания новых продуктов сократились до девяти месяцев, что вдвое быстрее мировых стандартов. Стратегический шаг меняет расклад сил на мировом рынке металлов.

Сотрудничаем с лабораториями стран БРИКС в рамках независимой экспертизы и верификации разработок нашего центра. Наши катализаторы тестируются в Китае и в ЮАР сообщил Салтыков

В ближайшие пять лет на базе палладия в России будет создано не менее сотни новых материалов. Технологическое оснащение лаборатории позволяет ускорить работы вдвое. Также здесь реализуется масштабная программа по созданию инновационных материалов, применимых в более чем 100 отраслях.