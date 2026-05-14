Москва14 маяВести.В научно-технологическом кластере "Ломоносов" в Москве в четверг, 14 мая, стартовал Международный научно-образовательный форум "Офтальмогеронтология — инновационные решения проблем". Данное мероприятие является эффективной площадкой обмена опытом, заявил ИС "Вести" директор НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава РФ, академик РАН Владимир Нероев.
Сегодня в нашей стране 31,5 млн человек старше трудоспособного возраста, это 24% от всего населения Российской Федерации. [В рамках форума] проводятся пленарные заседания с участием живой хирургии. В прямом эфире из операционных наши врачи могут наблюдать самые современные операции, чтобы они тиражировалисьпояснил академик
Гости форума подчеркивают значимость для развития медицины таких форумов.
Специалисты Саудовской Аравии в нейроофтальмологии занимаются лечением редчайших заболеваний. Потому обмен опытом с российскими коллегами для нас очень важенсказал президент Саудовского офтальмологического общества Абдулрахман Альблуши
Ранее директор ФГБНУ "НИИГБ им. М. М. Краснова" и доктор медицинских наук Юсеф Юсеф рассказал об успешном применении искусственного интеллекта при лечении глаукомы и кератоконуса.