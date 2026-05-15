Москва15 мая Вести.Российская компания, которая с 2014 года разрабатывает бионические протезы верхних конечностей начала производство уникальных многосхватных кистей рук. Об этом рассказал ИС "Вести" основатель и генеральный директор компании "Максбионик" Тимур Сайфутдинов.

Он отметил, что в отличие от других протезов, изделие "Максбионик" умеет двигаться как человеческая рука. Это значит, что у протеза есть пять отдельных пальцев, и большой палец может двигаться к остальным и от них.

Наша продукция действительно уникальна. То есть это антропоморфная кисть, то есть, грубо говоря, техническое решение, которое имитирует человеческую кисть. Нужно было найти решение для того, чтобы протезировать верхние конечности человека. И соответственно, в отличие от классических старых еще советских решений, мы соблюдаем "центропоможность", то есть имитацию человеческой руки. Это независимые пять пальцев с приведением и отведением большого пальца и, соответственно, данные системы протезируются как на уровне предплечья, так и на высокой степени ампутации рассказал Сайфутдинов

Он также рассказал, какие компании на рынке являются основными конкурентами.

На российском рынке мы конкурируем в основном с западными компаниями: немецкой, американской, английской фирмами, они технологически более продвинутые. Можно сказать, мы сейчас не обгоняем их, но хотя бы идем вровень, и это уже довольно большое достижение, потому что внимание на эту индустрию обращать начали довольно недавно. Если мы говорим про китайские решения, то они слабоватые. То есть единственный их плюс - это то, что они дешевые, и их много пояснил Сайфутдинов

По его словам, конкурентное преимущество компании "Максбионик" на российском рынке заключается в непрерывной модернизации технических решений. Компания ежегодно внедряет инновации, что подтверждается предстоящим выпуском локтевого модуля.

Это востребовано всегда, то есть обеспечение средствами реабилитации, особенно современными, когда потребности человека растут в современном мире, обеспечивается все это за счет фонда социального страхования, то есть оно покрывает обеспечение средствами реабилитации, сам процесс реабилитации. Мы модернизируем продукцию, то есть можно сказать, каждый год что-то новое привносим, потому что требования растут, у клиентов появляется более широкое представление о том, чего они хотят, потому что, когда человек впервые сталкивается с протезированием, то он еще не понимает, что уже производится и что он хочет. Понятно, что он хочет вернуть свою утраченную конечность, чтобы была аналогична такому же функционалу, но технический прогресс еще не дошел до такого уровня, и, соответственно, ему надо отталкиваться от тех технических возможностей, которые существуют сейчас. Естественно, решения модернизируются постоянно, то есть каждый год мы привносим какие-то новшества. Вот в скором времени выйдет локтевой модуль, который довольно уникален для своего рынка, и даже для глобального рынка сказал Сайфутдинов

Ранее генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Олег Карпов заявил, что российская линейка протезов на сегодняшний день достаточно конкурентоспособна в мире. Уровень ортопедической помощи в России находится почти наравне с Европой и странами Ближнего Востока.