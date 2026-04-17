Москва17 апр Вести.Экзоскелеты повышают производительность труда в российских компаниях на 15-20%, сообщил ИС "Вести" соучредитель компании-производителя экзоскелетов "Экзорайз" Далер Джураев.

Экзоскелеты помогают повысить эффективность работы в сферах, связанных с военным делом, реабилитацией, альпинизмом, а также помогают сотрудникам складских помещений и промышленных предприятий. "Экзорайз" в основном производит пассивные экзоскелеты. Устройство оказывает фиксирующее воздействие на те или иные участки тела, чтобы сотрудник не травмировался.

Джураев отметил нюанс: некоторые недобросовестные работодатели заставляют сотрудников выполнять больше работы в устройстве. Из‑за этого люди быстрее устают и отказываются от использования экзоскелета. Но в компаниях, где работа идет слаженно, отмечается положительная динамика.

Производительность труда там выросла более чем на 15-20%. Опять-таки, все зависит от предприятия, где он используется, и какие действия в нем нужно выполнять рассказал Джураев

Кроме того, российская компания поставляет экзоскелеты "Муравей" участникам спецоперации. Они не раз спасали жизни бойцам.