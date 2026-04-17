Москва17 апр Вести.Экзоскелеты российского производства "Муравей" неоднократно спасали жизни бойцам спецоперации, укрывая от осколков беспилотников. Об этом рассказал ИС "Вести" соучредитель компании-производителя экзоскелетов "Экзорайз" Далер Джураев.

Устройство легкое по весу – до 1,2 кг, но при этом обладает высокой прочностью, поскольку состоит из шестислойного карбона плотностью 400 г/м².

Бывало такое, что когда дроны настигали наших бойцов, шрапнель и осколки застревали именно в карбоне, не пробивая дальше. Это единичные случаи, но они есть, и это уже тоже очень хорошо… Налетал дрон, поворачивались спиной, дрон взрывался и пробивал рюкзак, броню и застревал в экзоскелете. И ребята, кто это все пережил, и дай бог им здоровья, после этого связывались с нами. Столько было положительных эмоций, вплоть до слез от того, что вещь их спасла рассказал Джураев

Экзоскелеты направили в зону спецоперации по запросу Минобороны РФ в 2024 году. Устройства в первую очередь повышают выносливость и мобильность бойца.

Ранее стало известно, что Ростех поставил российской армии партию носимых комплексов управления артиллерией "Планшет-А" производства холдинга "Высокоточные комплексы".