Экзоскелеты помогают повысить боеспособность военнослужащих на спецоперации В "Экзорайз" рассказали, как их экзоскелеты повышают выносливость бойцов на СВО

Москва17 апр Вести.Российский экзоскелет "Муравей" значительно повышает выносливость и мобильность бойцов, отметил в беседе с ИС "Вести" соучредитель компании-производителя экзоскелетов "Экзорайз" Далер Джураев.

Запрос с просьбой облегчить нагрузку военнослужащих поступил в компанию от Минобороны РФ в 2024 году.

Он снимает всю нагрузку с плечевого сустава как раз, когда рюкзак, броня натирают [кожу], а с экзоскелетом "Муравей" ничего не перетирает, и человеку легче нести на себе все эти тяжести: будь то сумки с минами, автоматы, броня и рюкзаки объяснил Джураев

Основа экзоскелета – шестислойный карбон плотностью 400 г/м². Весит он около килограмма. Устройства благодаря прочному материалу спасли жизни бойцов во время атаки БПЛА.