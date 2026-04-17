Москва17 апрВести.Российский экзоскелет "Муравей" значительно повышает выносливость и мобильность бойцов, отметил в беседе с ИС "Вести" соучредитель компании-производителя экзоскелетов "Экзорайз" Далер Джураев.
Запрос с просьбой облегчить нагрузку военнослужащих поступил в компанию от Минобороны РФ в 2024 году.
Он снимает всю нагрузку с плечевого сустава как раз, когда рюкзак, броня натирают [кожу], а с экзоскелетом "Муравей" ничего не перетирает, и человеку легче нести на себе все эти тяжести: будь то сумки с минами, автоматы, броня и рюкзакиобъяснил Джураев
Основа экзоскелета – шестислойный карбон плотностью 400 г/м². Весит он около килограмма. Устройства благодаря прочному материалу спасли жизни бойцов во время атаки БПЛА.