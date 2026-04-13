Москва13 апр Вести.Ростех поставил российской армии партию носимых комплексов управления артиллерией "Планшет-А" производства холдинга "Высокоточные комплексы". Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что разработка взаимодействует со средствами разведки, оперативно обрабатывает информацию и дает возможность управлять ведением огня из различных артиллерийских систем с применением широкой номенклатуры боеприпасов.

Ростех поставил в войска партию "Планшетов-А" для повышения эффективности артиллерии в контрбатарейной борьбе отмечается в сообщении

"Планшет-А" – носимый комплекс управления артиллерией, автоматизирующий управление огнем самоходных и буксируемых гаубиц, реактивных систем залпового огня и минометных подразделений.

20 марта сообщалось, что Ростех передал Минобороны РФ партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".