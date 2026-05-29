Ростех: БМД-2М с боевым модулем "Берег" впервые поступили в российские войска

Москва29 мая Вести.Госкорпорация "Ростех" впервые сообщила о поставке в войска партии модернизированных боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением "Берег". Техника передана заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Как сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы", машины прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня БМД-2М. Новое боевое отделение оснащено усовершенствованным прицельным комплексом, улучшенной системой управления огнем и управляемым вооружением "Корнет".

В госкорпорации отметили, что модуль "Берег" увеличивает огневую мощь и дальность поражения целей, расширяя боевые возможности подразделений российских войск.