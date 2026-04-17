Москва17 апрВести.В России разрабатывают военный экзоскелет, который поможет военнослужащим незаметнее передвигаться, не ощущая веса снаряжения. Об этом рассказал ИС "Вести" соучредитель компании-производителя экзоскелетов "Экзорайз" Далер Джураев.
В основе технологии – сервоприводы, особые материалы и электроника. Ключевой элемент устройства – нейронная сеть: она анализирует движения мышц, оптимизирует расход энергии аккумулятора и помогает бойцу действовать эффективнее и дольше, уточнил Джураев.
Мы сейчас разрабатываем активный военный и промышленный экзоскелет, чтобы военный в нем смог дольше и скрытнее пройти, чтобы ему нужно было минимум или, наоборот, максимум на себя вешать, чтобы он не чувствовал этот вес, груз на себе, прошел дольше и сделал большерассказал Джураев
Он добавил, что такая технология уже используется в Европе, а в Китае экзоскелеты модифицировались в полуроботов.
В зоне спецоперации экзоскелеты применяются активно: они помогают повысить боеспособность бойцов.