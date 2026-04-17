В РФ разрабатывают экзоскелет, который поможет военным передвигаться незаметнее "Экзорайз" разрабатывает экзоскелет для повышения мобильности бойцов СВО

Москва17 апр Вести.В России разрабатывают военный экзоскелет, который поможет военнослужащим незаметнее передвигаться, не ощущая веса снаряжения. Об этом рассказал ИС "Вести" соучредитель компании-производителя экзоскелетов "Экзорайз" Далер Джураев.

В основе технологии – сервоприводы, особые материалы и электроника. Ключевой элемент устройства – нейронная сеть: она анализирует движения мышц, оптимизирует расход энергии аккумулятора и помогает бойцу действовать эффективнее и дольше, уточнил Джураев.

Мы сейчас разрабатываем активный военный и промышленный экзоскелет, чтобы военный в нем смог дольше и скрытнее пройти, чтобы ему нужно было минимум или, наоборот, максимум на себя вешать, чтобы он не чувствовал этот вес, груз на себе, прошел дольше и сделал больше рассказал Джураев

Он добавил, что такая технология уже используется в Европе, а в Китае экзоскелеты модифицировались в полуроботов.

В зоне спецоперации экзоскелеты применяются активно: они помогают повысить боеспособность бойцов.