Москва17 апр Вести.Порядка 35% рабочих в России пользуются экзоскелетами. Такую цифру, исходя из опыта клиентов, привел в беседе с ИС "Вести" соучредитель компании-производителя экзоскелетов "Экзорайз" Далер Джураев.

Спрос на устройства связан с небольшим числом ценных кадров в компаниях.

Исходя из [опыта] наших клиентов, я думаю, процентов 35 точно работает… У нас проблема в том, что не все люди, отучившись в тех или иных вузах, хотят идти работать в те или иные места. Нам не хватает людей, не хватает компетенций в каких-то моментах. И поэтому руководители это видят и понимают, и хотят, чтобы те люди, которые сейчас работают у них на предприятии, работали дольше и берегли свое здоровье. Такие тоже есть. И они закупают для них экзоскелеты объясняет Джураев

По его словам, ключевая проблема внедрения экзоскелетов на производстве — особенности корпоративной культуры. Сотрудники зачастую скептически относятся к этим устройствам: многие предпочитают работать по привычному алгоритму. Решить проблему может только активная позиция руководства, считает он.

У нас была ситуация, не буду называть предприятия… Их руководитель мне очень понравился. Политика была такая: собрал 25 человек: "Носим! Не носим? За дверь". И все — все сразу быстро стали носить. Также провели эксперимент: 10 дней в них, 10 дней без них. И, поверьте, там 8 из 10 [сотрудников] придут и обратно их заберут рассказал он

Экзоскелеты - устройства, предназначенные для снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат человека при тяжелом физическом труде, повышения выносливости и эффективности работы. Они особенно актуальны для сотрудников складских помещений и промышленных предприятий, повышают производительность на 20%.