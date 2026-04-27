Тренировки в спортзале повысили самооценку почти 70% россиян Почти 70% россиян стали увереннее благодаря тренировкам в спортзале

Москва27 апр Вести.Почти половина россиян (68%) отметили повышение самооценки после начала регулярных тренировок. Таковы результаты совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и "СберЗдоровья", данные которого есть в распоряжении ТАСС.

Согласно данным исследования, существенное количество опрошенных тренируются постоянно, причем приоритет все больше смещается от работы над внешним видом к заботе о себе. Почти половина (46%) респондентов в качестве цели обозначили снижение уровня стресса и улучшение эмоционального состояния, роста уровня энергии – 63%. Снижение массы тела или ее контроль входят в число приоритетных задач для 44% участников опроса.

44% опрошенных благодаря занятиям фитнесом научились лучше контролировать свои эмоции, а 36% заявили о росте продуктивности на работе.

Сразу после тренировки участники оценивают свое эмоциональное состояние в среднем на 8,7 балла из 10. Для 41% занятия в зале стали основным способом сбросить стресс, а 44% хотя бы иногда используют упражнения для расслабления рассказал фитнес-директор DDX Fitness Игнат Кляцкий

Исследование показало, что 42% респондентов ценят возможность тренироваться в удобном для себя ритме, не испытывая чужого давления. Другие важные факторы – это чистота и порядок в раздевалках (37%) и наличие нового оборудования (29%).

По словам врача лечебной физкультуры (ЛФК) медицинской компании "СберЗдоровье" Риммы Даниловой, регулярные нагрузки играют важную роль в поддержании физического и психического здоровья, так как обеспечивают слаженную работу всех органов и систем организма. Врач отметила, что тренировки служат эффективным средством профилактики различных заболеваний, а также снижают проявление депрессии и тревожности и положительно влияют на функции мозга.