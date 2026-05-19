Москва19 мая Вести.Массовый интерес в России к бегу вызван его очевидной пользой для здоровья и способностью позитивно влиять на эмоциональное состояние. Об этом заявил ИС "Вести" спортивный директор, член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский.

Он подчеркнул, что бег является своеобразным "хорошим наркотиком".

Во-первых, бег - это здоровый образ жизни. Сейчас это мегамодно. Мало того, что полезно, теперь еще и мегамодно... Ты просто получаешь максимальное состояние здоровья, ты получаешь максимальный кайф. Бег - это такой хороший, в хорошем плане наркотик заявил Борзаковский

В России чуть более 2 млн человек бегают на постоянной основе. Чтобы пополнить их ряды, ВФЛА планирует открыть бесплатные беговые центры в 22 городах. Одним из амбассадоров проекта стал Борзаковский - первый и пока единственный в истории России олимпийский чемпион в беговых дисциплинах.

Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин ранее рассказал о преимуществе бега как вида спорта.