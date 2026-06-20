Москва20 июнВести.Бег и групповые занятия остаются самыми популярными видами физической активности среди россиян. Об этом рассказал фитнес-эксперт Эмиль Халимов в беседе с NEWS.ru.
По словам Халимова, общество все больше ориентируется на бесплатные форматы спорта, доступные рядом с домом.
Уличные воркаут-площадки, беговые маршруты, парковые зоны и открытые пространства собирают молодежь лучше дорогих заловсказал он
Эксперт подчеркнул, что инфраструктура старается развиваться в соответствии с запросами, однако в небольших населенных пунктах нехватка тренеров и спортивных объектов еще существует.
По популярности уверенно лидируют бег и ходьба, к ним добавляются силовые и групповые тренировки, где занятие совмещается с общениемрассказал Халимов
Он также отметил, что набирает обороты фиджитал-спорт, объединяющий физическую активность и цифровые технологии. По прогнозу эксперта, к 2030 году это направление станет одним из главных трендов наряду с уличными и групповыми тренировками, а также массовыми стартами вроде "Кросса нации" и фестивалей ГТО.
Ранее замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что фиджитал-спорт могут включить в школьную программу как вариативный модуль. В текущем пилотном проекте уже участвуют 59 школ.