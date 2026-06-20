Фитнес-эксперт рассказал о популярных у россиян видах спорта Эксперт Халимов: бесплатные форматы спорта у дома стали главным запросом в РФ

Москва20 июн Вести.Бег и групповые занятия остаются самыми популярными видами физической активности среди россиян. Об этом рассказал фитнес-эксперт Эмиль Халимов в беседе с NEWS.ru.

По словам Халимова, общество все больше ориентируется на бесплатные форматы спорта, доступные рядом с домом.

Уличные воркаут-площадки, беговые маршруты, парковые зоны и открытые пространства собирают молодежь лучше дорогих залов сказал он

Эксперт подчеркнул, что инфраструктура старается развиваться в соответствии с запросами, однако в небольших населенных пунктах нехватка тренеров и спортивных объектов еще существует.

По популярности уверенно лидируют бег и ходьба, к ним добавляются силовые и групповые тренировки, где занятие совмещается с общением рассказал Халимов

Он также отметил, что набирает обороты фиджитал-спорт, объединяющий физическую активность и цифровые технологии. По прогнозу эксперта, к 2030 году это направление станет одним из главных трендов наряду с уличными и групповыми тренировками, а также массовыми стартами вроде "Кросса нации" и фестивалей ГТО.

Ранее замминистра просвещения РФ Александр Бугаев заявил, что фиджитал-спорт могут включить в школьную программу как вариативный модуль. В текущем пилотном проекте уже участвуют 59 школ.