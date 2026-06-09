Москва9 июн Вести.Ежегодно в России фиксируется рост числа любителей массовых забегов. В этом году количество участников марафонов может достичь 50 тысяч человек, сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

В Москве отмечен десятикратный рост количества бегунов.

В 2013 году 5 тысяч человек бежало, в прошлом году — 42 тысячи. В этом году, я уверен, будет под 50, это практически точно. В Казани — 18-кратный рост. В 2015 году 2,5 тысячи человек всего лишь бежало. А в этом году, где я тоже бежал, - 45 тысяч человек привел цифры Евгений Ревенко

Он добавил, что партия считает развитие спорта в стране важнейшим направлением, поскольку это основа здорового будущего. "Единая Россия" продолжает работу по совершенствованию инфраструктуры, создавая соответствующие объекты для школьников и студентов.