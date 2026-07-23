Медведев: заявок в народную программу ЕР стало больше, чем в 2021-м году

Медведев: число идей для программы ЕР уже выше показателя 2021 года Медведев: заявок в народную программу ЕР стало больше, чем в 2021-м году

Москва23 июл Вести.Количество предложений граждан, поступивших в новую народную программу "Единой России", уже превысило показатель кампании 2021 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по разработке новой народной программы.

Партия уже превзошла показатель 2021 года по числу предложений граждан в новую народную программу. Люди видят потенциал предвыборной программы "Единой России". Благодаря их активной гражданской позиции эта программа становится по-настоящему народной сказал Медведев

В 2021 году в народную программу партии поступило около 2,5 млн инициатив.

Медведев также отметил, что больше всего инициатив связано с преодолением неравномерного развития российских регионов. По его словам, для решения этой проблемы необходимо обеспечить российским семьям комфортные условия для жизни.

Ранее Медведев заявлял, что 480 участников специальной военной операции получили возможность выдвинуться от партии на предстоящих выборах.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними избирательные кампании пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября 2026 года. Планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.