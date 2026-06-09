Депутат Ревенко рассказал, как отказался от вредной привычки и стал марафонцем

Депутат рассказал, как отказ от курения стал для него толчком к успехам в спорте Депутат Ревенко рассказал, как отказался от вредной привычки и стал марафонцем

Москва9 июн Вести.Отказ от курения послужил для замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгения Ревенко толчком к спортивным достижениям: он стал одним из сильнейших марафонцев в своей возрастной группе. Об этом депутат рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

По словам Ревенко, тренируется он каждый день на улице, несмотря на погоду. Свой первый марафон пробежал в 2018 году.

В 2009 году я выкуривал 2,5 пачки сигарет в день. Я себя просто убивал. В какой-то момент понял, что это неправильно, что я действительно себя убиваю. Я набрался сил, мужества и бросил курить. С тех пор я не курю сказал Ревенко

Депутат занимается бегом и легкой атлетикой. В 2024 и 2025 годах он занял первое место в любительской лиге марафонов стран БРИКС, которая объединяет три крупнейших марафона в РФ.