Москва28 июн Вести.Россияне связывают надежды на лучшее будущее с вовлечением бойцов СВО в общественную жизнь. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия", руководитель ее думской фракции Владимир Васильев.

Энергия наших участников СВО сегодня востребована в обществе. Их любят, их уважают, с ними связывают надежды на лучшее будущее, на справедливость, на то, что коррупции не будет и многое-многое другое. Что мы будем более эффективными сказал он

По его словам, важным направлением является оценка ситуации в образовательной сфере и сфере экономики.

Фракция "Единая Россия" приняла ряд очень важных законодательных решений, которые начали работать. В частности, это реформа образования, в первую очередь наших колледжей. Они позволяют уже сегодня решить очень важную задачу - это кадры для нашей новой экономики. В этой части мы тоже работаем с нашими коллегами, которые вернулись с фронта добавил он

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что "Единая Россия" реагирует на запросы россиян в сфере медицины.