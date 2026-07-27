Москва27 июл Вести.В партию "Единую Россию" пришли 3,5 миллиона пожеланий от избирателей. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

По его словам, ранее депутаты получили 2,5 миллиона пожеланий.

В этот раз пришло 3,5 миллиона. То есть два с половиной выполнены. Отчитались … И, как говорится, есть результат без головокружения, но он есть. Но теперь еще три с половиной. И это обязывает еще больше работать