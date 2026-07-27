Васильев заявил, что в Госдуме перестали ругаться – никто не выбегает из зала Васильев: мы в Госдуме перестали ругаться – никто не выбегает из зала

Москва27 июл Вести.Депутаты Госдумы перестали между собой ругаться – никто больше не выбегает из зала. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" в ГД РФ Владимир Васильев.

Когда расстались фракции после первой встречи у руководителя, немножко чувство горечи было … Мы такая большая фракция, а нам дали комитетов меньше, пропорций, чем другим. Но когда прошли пять лет работы, мы увидели, что у нас законов принято больше и консолидировано принято почти две трети законов, чего никогда раньше не было. Мы перестали ругаться, никто не выбегает из зала, мы вместе работаем, мы вместе спорим с правительством, мы вместе решаем сложнейшие задачи сказал он

Ранее Васильев заявил, что в партию "Единая Россия" поступили 3,5 миллиона пожеланий от избирателей.