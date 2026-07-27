Москва27 июл Вести.Госдума будет контролировать вопросы поддержки детей. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

По его словам, президент России Владимир Путин постоянно требует, чтобы депутаты встречались с людьми.

Мы регулярно… встречаемся с семьями, особенно с семьями, где много детей, с семьями военнослужащих, с семьями, потерявшими кормильца, с тем, чтобы помочь людям. И это дает результат… Мы приняли большое количество законов, которые позволили нам изменить ситуацию к лучшему… Это хорошая поддержка, это большие ресурсы, они были найдены, они были заработаны и они обеспечены. И мы, конечно, будем это контролировать