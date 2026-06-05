Первые бесплатные беговые центры планируют построить в 22 регионах к осени Фрадков рассказал о проекте сети бесплатных беговых центров в 22 регионах

Москва5 июн Вести.К осени в 22 пилотных регионах планируется построить бесплатные беговые центры для спортсменов и любителей. Об этом председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, идея создания бесплатных беговых центров возникла из-за того, что многих людей останавливает от занятий спортом отсутствие подходящих и комфортных условий.

Мы договорились начать такой проект в 22 регионах… [по созданию] совершенно бесплатных таких центров, где можно переодеться, где можно принять душ, где можно отдохнуть, где можно получить консультацию специалиста, тренера. [Будем] создавать по единому образу и подобию одну такую систему… Важно, что это абсолютно бесплатно, это должно быть доступно всем. И мы хотим в первых 22 регионах завершить этот проект к осени рассказал Фрадков

Также ведется работа по созданию мобильного приложения для тех, кто будет пользоваться услугами новых центров.

Мы работаем над IT-приложением для того, чтобы те люди, которые будут пользоваться этими услугами, будут общаться между собой. По сути, это немножко шире, чем спорт. Это, по сути, создание новых сообществ, но сообществ, которые базируются на позитиве, на здоровом образе жизни подчеркнул Петр Фрадков

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в регионе планируется создание Академии хоккея, соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ с предпринимателем Романом Ротенбергом.