Пушилин сообщил о планах создать Академию хоккея в ДНР Пушилин: в ДНР будет создана Академия хоккея, основы уже заложены

Москва4 июн Вести.На полях Петербургского экономического форума было заключено соглашение с предпринимателем Романом Ротенбергом, в рамках которого планируется развитие дворового хоккея в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал глава региона Денис Пушилин.

Он также рассказал, что следующим этапом планируется создание Академии хоккея в регионе.

Вчера подписали соглашение с некоммерческой организацией "Развития хоккея". Вчера с Романом Ротенбергом подписали соглашение касаемо развития дворового хоккея. Для нас, рожденных в СССР, это знакомая история - во дворах клюшка, шайба. Это прямо из детства. Сейчас погодные условия изменились, но тем не менее уже [есть] ряд реализованных проектов в других регионах. То есть хоккей во дворах, там, где действительно с элементами дополнительного оборудования, но все-таки поддерживается лед… Но на этом не останавливаемся и планируем в дальнейшем реализовать проект по Академии хоккея в республике. Но это последующий этап. Основы уже заложены, буквально вчера сообщил Пушилин

Ранее Пушилин рассказал о подписанных на полях ПМЭФ соглашениях по развитию ДНР. По словам главы региона, заключено важное трехстороннее соглашение с "Мирандой", оператором цифровых услуг, и Банком России.