Пушилин сообщил, какие соглашения по ДНР были приняты в первый день ПМЭФ Пушилин рассказал о соглашениях ДНР в первый день ПМЭФ

Москва4 июн Вести.На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в первый день было заключено соглашение по развитию хоккея в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что соглашение было подписано с предпринимателем Романом Ротенбергом. В рамках договоренностей планируется обустройство хоккейных площадок во дворах.

Вчера вроде бы только первый день форума, но вчера заключили соглашение, я считаю, интересное и важное по развитию хоккея. В принципе, автономная некоммерческая организация называется так – развитие хоккея. Но это возможность обустройства площадок, хоккейных площадок во дворах. Как мы, если честно, привыкли, как это было раньше, позволяли и погодные условия. А теперь, конечно, это площадки, которые подразумевают искусственный лед или, скажем так, специальные установки, чтобы все-таки, скажем так, поддерживалась сама инфраструктура. Но она простейшая инфраструктура, при этом она очень полезная. Это же массовые виды спорта сказал Пушилин

Глава ДНР отметил, что на текущий момент строить большие спортивные комплексы "пока не получается". В перспективе, как рассказал он, планируется создание академии хоккея.

Кроме того, по словам Пушилина, подписано трехстороннее соглашение соглашение с "Мирандой" – оператором цифровых услуг - и Банком России.

Трехстороннее соглашение [подразумевает] увеличения количества базовых станций, потому что противник же работает по базовым станциям, мы увеличиваем, то есть создаются необходимые условия разного рода. Работает РЭБ, который мешает, глушит и прочее. У нас создаются условия, чтобы все-таки мобильный интернет работал отметил он

Еще одно соглашение, как подчеркнул Пушилин, было заключено на полях ПМЭФ с оператором рекламы.

Вчера тоже подписали соглашение с одним оператором рекламы, уличной рекламы. То есть это, знаете, такое средство коммуникации. Вот мы через площадки, через борды будем проводить такой проект целый. Вот у нас он на год расписан уже в плане того, что будем доносить, что такое Донбасс, через его демонстрацию, его героев, через достижения Донбасса, через формирование образа будущего. То есть это все через вот такие новые виды коммуникации, через вот такие электронные носители, которые у нас в наших муниципалитетах становятся все больше добавил он

Ранее глава ДНР сообщил о планах по использованию заброшенных шахт в ДНР для развития разных отраслей экономики.