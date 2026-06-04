Пушилин сообщил, как проект "Донбасс. Смыслы. Люди" преобразит ДНР Пушилин рассказал о проекте "Донбасс. Смыслы. Люди"

Москва4 июн Вести.Донецкая Народная Республика подписала соглашение с компанией "Восток Медиа" в рамках проекта "Донбасс. Смыслы. Люди". Глава ДНР Денис Пушилин в интервью журналисту информационной службы "Вести" Александре Суворовой рассказал, как новый медиапроект раскроет суть региона.

По словам Пушилина, проект, рассчитанный на год, при помощи новых методов коммуникации призван показать посетителям и жителям региона достижения Донбасса и его героев.

У нас были борды, сейчас это меняется на электронные носители. У нас экраны, которые появляются по всей территории республики. Конечно же, со столицы это началось, с Макеевки, с Мариуполя. И вот через них мы стараемся доносить теперь в рамках проекта, что такое Донбасс. Через его героев, через демонстрацию, через культурный код, через достижения Донбасса сказал глава региона

Ранее Пушилин заявил, что в северные районы Донецка, которые ранее находились под постоянными обстрелами, возвращается жизнь.