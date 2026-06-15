Москва15 июнВести.Донецкая Народная Республика этой осенью завершит последний этап интеграции в действительность РФ. Об этом ИС "Вести" сообщил глава республики Денис Пушилин.
Он отметил, что полноценная интеграция в состав РФ позволила жителям Донбасса получить полный социальный пакет - пенсии, пособия, полис ОМС.
Мы сейчас подходим к тому, что осенью наконец завершим последний этап политической интеграции в российскую действительность. И мы изберем депутатов от ДНР в Государственную думу Российской Федерациисказал Пушилин
Он также указал на важность продвижения интересов жителей Донбасса на федеральном уровне.