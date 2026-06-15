Пушилин: осенью ДНР завершит интеграцию в российскую действительность Пушилин: осенью ДНР завершит процесс интеграции в российскую действительность

Москва15 июн Вести.Донецкая Народная Республика этой осенью завершит последний этап интеграции в действительность РФ. Об этом ИС "Вести" сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он отметил, что полноценная интеграция в состав РФ позволила жителям Донбасса получить полный социальный пакет - пенсии, пособия, полис ОМС.

Мы сейчас подходим к тому, что осенью наконец завершим последний этап политической интеграции в российскую действительность. И мы изберем депутатов от ДНР в Государственную думу Российской Федерации сказал Пушилин

Он также указал на важность продвижения интересов жителей Донбасса на федеральном уровне.