Нейрофизиолог объяснил, как работают и зачем нужны мозговые импланты Технологии будущего в настоящем: зачем устанавливают импланты в мозг человека

Москва10 авг Вести.Мир стоит на пороге новой эры в нейротехнологиях. Мозговой имплант — это лишь начало. Уже через год-два подобные разработки помогут вернуть зрение незрячим людям. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Михаил Лебедев.

Другой пример - китайские врачи вернули подвижность руки пациента, которая была парализована десять лет. Было использовано устройств, принцип которого основан на считывании нейронных импульсов головного мозга вживленным чипом с последующей передачей сигнала на роботизированную перчатку, замещающую утраченные функции конечности. Примечательно, что, несмотря на наличие аналогичных разработок в мире, именно китайские специалисты первыми прошли процедуру официальной сертификации, получив государственное разрешение на клиническое применение данной технологии.

В каком-то смысле такое будущее наступило уже давно, поскольку такие имплантанты китайцы не первые сделали, они прославились тем, что первыми получили полное разрешение на использование своего устройства в медицине. В мозг имплантировали где-то диаметром 2,5 см батарейку, плюс усилители и под череп загнали массив с сенсорами, тоже большой. Далее происходила передача сигнала на роботизированную перчатку, замещающую утраченные функции конечности рассказал Лебедев

По его словам, технологии нейроимплантации уже широко внедрены в мировую медицинскую практику: на сегодняшний день более миллиона пациентов успешно используют кохлеарные [медицинский прибор (протез), воздействующий непосредственно на слуховой нерв] системы для восстановления слуха.

Это уже работает. Например, более миллиона человек в мире получили кохлеарные имплантаты. Плохо слышащему человеку во внутреннее ухо вставляют электрод, который подключают к микрофону, стимулирующему слуховой нерв, благодаря чему человек начинает слышать. Если между микрофоном и стимулирующими электродами поставить искусственный интеллект, он сможет сделать очень многое: например, убрать шум, сконцентрироваться на конкретном говорящем человеке или сразу перевести речь на другой язык рассказал Лебедев

Более того, по мнению профессора, в ближайшие пару лет мир ожидает прорыв в офтальмологии: появятся зрительные имплантаты для незрячих людей.

Скажем, появится зрительный имплантат, то есть слепым возвратят зрение. Я думаю, это уже будут яркие статьи об этом где-то в ближайшие год-два. И дальше это будет все развиваться довольно быстро заявил Лебедев

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявлял, что в течение 10 лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. По его словам, технология вживления мозговых имплантов призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.