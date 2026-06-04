Москва4 июн Вести.Протез руки с сенсорной обратной связью дает совершенно новое качество жизни и активности. Об этом ИС "Вести" сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

По ее словам, суть такого протеза заключается в том, что на пальцах бионической руки, размещаются датчики, которые при соприкосновении с любой поверхностью формируют импульсы. Те, в свою очередь, преобразуются в электрические сигналы определенных модальностей и передаются нервной системе человека, отмечает Скворцова.

Речь идет именно о так называемых афферентных или чувствительных сенсорных импульсах. И передаваясь через периферическую нервную систему, а дальше через спинной мозг к противоположному полушарию … головного мозга, фактически создается образ этих ощущений. Для каждого человека с помощью специального программатора подбирается такая программа стимулов, чтобы максимально создавать образ, похожий на тот, который был до ампутации. И сейчас уже мы научили чувствовать поверхность, тактильное ощущение … Важно, что человек начинает чувствовать протез, и, скажем, даже если он не контролирует его зрением, а смотрит в другую сторону, он продолжает чувствовать протез … Это дает совершенно новое качество жизни, новое качество активности. Люди увереннее водят машину и так далее сказала Скворцова

Также она добавила, что для внедрения "очувствленных" протезов были проведены десятки тестов среди бойцов СВО.

Второе направление – это сделать движения самого протеза более целенаправленными и точными. Традиционно бионический протез работает от электромиограммы остатков мышц культи. И в настоящее время вот эти опции расширяются, и кроме электрических электродов мы используем оптические, а также импедансные измерители, то есть измерители электрического сопротивления мышц. И делаем их большее количество по основным группам мышц. Это позволяет не просто делать движение точным, а совершенно как бы кодировать разные позы руки, движения отдельных пальцев отметила Скворцова

Ранее основатель и генеральный директор компании "Максбионик" Тимур Сайфутдинов заявил, что российская компания, которая с 2014 года разрабатывает бионические протезы верхних конечностей, начала производство уникальных многосхватных кистей рук.