Москва4 июн Вести.Федеральное медико-биологическое агентство России активно работает над новой системой медико-биологического сопровождения спортсменов. Об этом ИС "Вести" сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, Национальный центр спортивной медицины – это организация особого формата с очень мощной научно-аналитической базой, которая позволила изменить подходы к подготовке спортсменов.

Каждый спортсмен имеет свой электронный паспорт здоровья и функционального состояния … И это позволяет нам вокруг каждого спортсмена собрать команду мультидисциплинарную, которая включает нутрициологов, диетологов, психологов обязательно, психофизиологов, нейрофизиологов, биомехаников и, конечно, врачей спортивной медицины и реабилитологов спортивных … Отдельным указом президента на этот центр возложены обязанности единой методологии на территории всей страны подготовки … спортсменов высших достижений. То есть это не только сборная команда России, это сборные команды всех регионов, субъектов Российской Федерации. И мы очень активно взялись за эту работу со всеми губернаторами и министрами спорта, и министрами здравоохранения на связи. Надеемся на отличный результат