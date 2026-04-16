Москва16 апр Вести.Отличные результаты менее чем за год работы показал Объединенный протезно-реабилитационный центр, созданный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) и госкорпорацией "Ростех". Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Центр был открыт в июне 2025 года в поселке Голубое Московской области.

На начало 2025 года центр был уникален. Он включил все восемь компонентов комплексной реабилитации. Не только широкий спектр медицинской, но и все виды социальной реабилитации, включая социокультурную и физическую с элементами адаптивного спорта. И профессиональная профориентация с возможностью получения новой профессии… Особенно важно, что впервые производство по созданию индивидуальных протезов было непосредственно внутри этого центра. И фактически у постели больного и получился полный цикл восстановления… А всего через центр прошло более 5 тысяч [бойцов] сказала Вероника Скворцова

В центре также открыли специальное отделение семейной реабилитации для тех, у кого есть признаки психоэмоциональных расстройств.

Этот пример сейчас принят эталоном, потому что резко улучшилось восстановление нарушенных функций с точки зрения медицины. Скажем, ребята с ампутацией голени в 100% случаев уходят без посторонней помощи, без тросточки. Вот когда они к нам приходят, то максимум 30% из них хотят заниматься адаптивной физкультурой или адаптивным спортом. Практически никто не хочет сразу заниматься профориентацией. Но через неделю - все 100%. И у нас уже сейчас есть в паралимпийских командах наши ребята, их более 50 человек сообщила Скворцова

Специализированную помощь бойцам СВО оказывают в 25 центрах ФМБА, добавила она.